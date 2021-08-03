Киев, 3 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Власти Киева на протяжении трех недель готовятся к ужесточению осенью связанного с пандемией коронавируса карантина в городе. Об этом 3 августа рассказал глава Госпотребслужбы украинской столицы Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24».

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«Вопрос COVID действительно является номером один в любом штабе чрезвычайное ситуация при Киевской городской администрации потому, что действительно ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах, школах, вузах. Сейчас ставим акцент на прививки педагогического состава в Киеве», — сказал он.

Также глава Госпотребслужбы Киева отметил, что, по его мнению, продолжение проведения в городе прививочной кампании от нового заболевания будет способствовать формированию коллективного иммунитета на уровне 80−90%, что может позволить Киеву избежать попадания в «красную зону» карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине выявили 827 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.