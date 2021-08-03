Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко стремился совершить ещё один акт транснационального угнетения, попытавшись заставить белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую покинуть Токио. Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Такие действия оскорбительны, недопустимы и нарушают олимпийский дух», — написал Блинкен в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб белорусской сборной по лёгкой атлетике решил отправить Кристину Тимановскую из Токио, где проходит Олимпиада, на родину из-за её эмоционально-психологического состояния.

Позднее легкоатлетка заявила, что её пытаются вывезти из Токио без согласия и попросила помощи у Международного олимпийского комитета. 2 августа она получила гуманитарную визу Польши.

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