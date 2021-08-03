Москва, 3 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Телеведущий и режиссёр Александр Гордон дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «вДудь» с 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дудь

В интервью Гордон рассказал о любимых фильмах, завершении карьеры режиссёра, а также объяснил, почему он зачастую оскорбляет гостей шоу «Мужское/Женское». «Вы же понимаете, что никто не будет смотреть историю, если ты её не подашь, то есть не пропустишь через себя… Мне приходится негодовать», — говорит он.

Добавим, что за первые два часа после публикации видео посмотрели более 359 тыс. человек. А 33 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что Александр Гордон с 2014 года является соведущим шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Вместе с ним проект ведёт Юлия Барановская.