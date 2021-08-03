Киев, , 11:43 — REGNUM Европейский суд по правам человека начал производство по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, основанием которого послужило ходатайство адвокатов политика.

ЕСПЧ Espch.ru

Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в сообщении, 11 июня адвокаты Виктора Медведчука обжаловали в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Они обвинили действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

В официальном письме ЕСПЧ говорится об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Иску был присвоен номер № 32 100/21, который будет использован в следующих письмах, касаемых дела лидера украинской оппозиции. Суд рассмотрит ходатайство о приоритетном рассмотрении дела и само дело Виктора Медведчука.

Народный депутат Украины Ренат Кузьмин считает, что дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства.

«Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента», — заявил политик.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, в виде круглосуточного домашнего ареста. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе этот вердикт, а 9 июля суд продлил домашний арест лидера ОПЗЖ до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на данные решения суда, назвав их правовым беспределом, и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком.