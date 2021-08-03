Вашингтон, 3 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Спидраннер (геймер, проходящий игры на скорость), победил каждого «босса» в игре Valheim в обратном порядке. Об этом 3 августа сообщает журнал PC Gamer.

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В апреле 2021 года спидраннер Ник Роклифф выложил в сеть видео, в котором показал, как убивает всех «боссов» игры за 90 минут. Он решил усложнить себе задачу и в новом испытании сначала победил Яглута, а потом и всех других монстров. Отметим, что на это у него ушло уже 45 часов.

Напомним, релиз Valheim в формате раннего доступа состоялся в сервисе Steam 2 февраля 2021 года. Игра шведской студии Iron Gate представляет собой симулятор выживания в открытом мире, в его основу легла скандинавская мифология и культура викингов.