Сербия, 3 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Строительство завода по производству вакцин Sinopharm в сербском Земуне должны начаться в ближайшее время, заявил президент этого белградского муниципалитета Гаврило Ковачевич и добавил, что рядом с этим заводом запланировано развитие промышленной зоны Autoput, что приведет в регион дальнейшие инвестиции .

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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Ковачевич недавно посетил место, где будет построен китайский завод по производству вакцин Sinopharm, который находится в экономической зоне Autoput в поселке Соко Салаш, и сообщил, что помимо завода по производству вакцин будет построен завод по производству тестов ПЦР, пишет издание eKapija.

«Завод, на котором вакцина Sinopharm будет сначала упаковываться, а затем производиться, будет создан совместными инвестициями Сербии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов», — заявил он.

Планируемое производство — два миллиона доз вакцины в месяц. Для завода, который будет построен по системе «под ключ», сербская сторона предоставила землю, также будет предоставлена инфраструктура. Он сможет производить значительные количества китайской вакцины Sinopharm, которых будет достаточно не только для Сербии, но и для всего региона.