Волжский, Волгоградская область, 3 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области прокуратура организовала надзорную проверку информации о семье с ребёнком-инвалидом, которую не пустили в аквапарк в городе Волжском. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 3 августа.

Аквапарк

Проверка организована после публикаций в соцсетях и СМИ.

Блогер из Астрахани на своей странице опубликовала видеозапись, на которой охранник аквапарка в городе Волжском не пустил семью внутрь, заявив, что ребёнок с аутизмом может представлять опасность для других посетителей.

«Мы написали заявление в прокуратуру г. Волжский с просьбой разобраться в данной ситуации и уберечь других особенных деток, чей внешний вид или поведение может не понравиться администрации данного аквапарка, от нашей сегодняшней участи», — прокомментировали родители мальчика.