Улан-Удэ, 3 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Сотрудники минприроды Бурятии и регионального оператора по обращению с отходами стали фигурантами уголовных дел. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, дела возбуждены по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следственное управление СКР по Бурятии Несанкционированная свалка в Бурятии

По данным следствия, в Селенгинском районе ранее был открыт мусорный полигон рядом с лесом. При этом территория свалки не была огорожена, в результате чего прилегающие территории оказались загрязнены мусором.

Кроме того, с февраля 2021 года регоператор заключил договор подряда по вывозу отходов с территории района с индивидуальным предпринимателем. Последний при этом не заключил договор аренды полигона, из-за чего он начал сбрасывать мусор на дороге рядом со свалкой.

«Такое неправомерное размещение отходов привело к их тлению, возгораниям с распространением дыма в строну жилого сектора, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители посёлка Селенгинск пожаловались на свалку и постоянные пожары президенту России Владимиру Путину. Следователи начали проверку, по итогам которой были возбуждены уголовные дела.

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