Кострома, 3 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Костромской области новую «президентскую» выплату на сборы ребёнка в школу получили родители 80 530 детей. Об этом информирует отделение Пенсионного фонда по региону. Всего костромичам перечислили более 805 млн рублей.

Permkrai.ru Школа

Ранее сообщалось, что право на единовременное пособие имеют 90 тысяч ребят. Выплата в размере 10 тысяч рублей перечисляется на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет.

В случае, если средства будут получены, но ребёнок пойдёт в школу позднее на год, дублировать выплату не будут. Деньги перечисляются по заявлениям, оставленным в территориальных органах ПФР или портале госуслуг. Подать их можно до 1 ноября 2021 года.

Отметим, что кроме федеральных пособий в 2021 году родители костромских первоклашек получат по 2 тысячи рублей из регионального бюджета.