В Башкирии корова атаковала 12-летнего мальчика
Уфа, 3 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Корова подняла на рога 12-летнего ребенка в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает издание «Юрюзань».
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Корова
Сообщается, что инцидент произошел в Салаватском районе.
По данным журналистов, 12-летний мальчик помогал своим родителям по хозяйству.
«Вдруг во дворе появилось животное и набросилось на него, бодая рогами. Корова подняла ребёнка на рога и бросила на землю», — сообщает издание.
Отмечается, что мальчик получил легкие ушибы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ребенок лишился глаза после нападения хищной птицы.