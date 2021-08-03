Уфа, 3 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Корова подняла на рога 12-летнего ребенка в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает издание «Юрюзань».

tpsdave Корова

Сообщается, что инцидент произошел в Салаватском районе.

По данным журналистов, 12-летний мальчик помогал своим родителям по хозяйству.

«Вдруг во дворе появилось животное и набросилось на него, бодая рогами. Корова подняла ребёнка на рога и бросила на землю», — сообщает издание.

Отмечается, что мальчик получил легкие ушибы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ребенок лишился глаза после нападения хищной птицы.