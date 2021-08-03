Москва, 3 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,3 млн рублей на обеспечение Крыма надёжным водоснабжением, сообщает 3 августа сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Средства будут направлены на реконструкцию тоннельного водовода на юге полуострова (940 млн рублей), а также на капремонт водовода в Симферопольском районе (1,36 млрд рублей).

Источником финансирования станет резервный фонд правительства, уточнили в сообщении.