Краснодар, 3 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтвердили 260 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 августа. Сутками ранее сообщалось о 263 новых носителях инфекции.

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«В Сочи выявили 46 случаев, в Белореченском районе — 18, в Анапе — 17, в Армавире и Темрюкском районе — по 16, в Краснодаре — 15. По 14 заболевших в Новороссийске и Отрадненском районе, по 11 — в Геленджике и Крыловском районе, по 10 — в Кореновском, Красноармейском и Успенском. Восемь положительных результатов в Павловском районе, семь — в Калининском, шесть — в Славянском», — уточнили в оперштабе.

Всего на 3 августа в регионе подтверждено 59 837 случая заражения коронавирусом, выздоровели 47 357 жителей. Скончались 4300 человек.

В стационарах остаются 3103 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому проходят лечение 5077. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО находятся 105 человек.