Белград, 3 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Американская компания UGT Renewables LLC планирует установить в Сербии солнечные панели на десяти участках площадью 2000 гектаров, которые будут производить один гигаватт электроэнергии в год, что составляет три процента от общего объема энергии, производимой в Сербии.

GEOSOL Gesellschaft für Solaranergie mbH «Зелёная» энергетика. Солнечные батареи

Министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович и финансовый директор UGT Renewables LLC Питер Гудолл подписали соглашение о сотрудничестве в области производства чистой энергии в присутствии президента Сербии Александра Вучича, сообщает N1.

Вучич сказал, что это начало новой эры в производстве чистой энергии, «важный шаг в будущее, имеющий решающее значение для экономического развития и успеха в рамках зеленой повестки дня».«Производство электроэнергии из солнечных источников, которые будет использовать UGT Renewables LLC, сократит выбросы углекислого газа на 1,9 миллиона тонн в год. «У граждан будет лучшее качество жизни и они будут дышать более чистым воздухом», — сказал Вучич.