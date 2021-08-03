Киев, , 11:33 — REGNUM По жалобе главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука на незаконные действия властей Украины Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство. Об этом 3 августа сообщил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем телеграм-канале.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Также украинский народный избранник прикрепил к своему сообщению скриншот официального письма ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине.

«Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», — написал в своем сообщении Кузьмин.

Кроме того, он предположил, что ЕСПЧ «рассмотрит дело Медведчука раньше украинского (поданного Россией — ред), а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента (Украины)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев высказал мнение о том, что главной причиной провала борьбы Киева с проектом газопровода «Северный поток — 2» стала потеря Украиной в США статуса «любимца».