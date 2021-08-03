Москва, 3 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Доля углеводородов в глобальном энергетическом рынке в обозримом будущем может существенно сократиться. Об этом 3 августа заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Энергетический переход происходит. Некоторые эксперты считают, что он будет происходить быстро, но мы считаем, что он будет более продолжительным», — сказал чиновник.

По его словам, сейчас углеводород занимает 82−85% глобального энергетического баланса. Через 20−25% лет его доля может сократиться до 60−65%. Поэтому России необходимо иметь собственные производственные мощности в части зеленых энергоносителей.