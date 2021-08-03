Ханты-Мансийск, 3 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Югре отопительный сезон стартует с 1 сентября. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Сперва тепло поступит в социальные учреждения. Жилищный фонд будет отапливаться согласно постановлениям глав муниципалитетов — если температура атмосферного воздуха в течение пяти дней не будет превышать восьми градусов по Цельсию.

Отмечается, что на данный момент ведутся подготовительные к отопительному сезону работы по графику. Из бюджета ХМАО на снижение аварийности на теплосетях направлено 3,6 млрд рублей.