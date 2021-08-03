Калуга, 3 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Калужским районным судом 24-летний гражданин Таджикистана за сбыт героина приговорён к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Судебным следствием установлено, что злоумышленник в 2020 году на территории Калуги приобретал оптовыми партиями героин в значительном количестве и с целью последующего незаконного сбыта потребителям.

Наказание вынесено за ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.