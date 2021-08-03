Токио, 3 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Японская компания Acura представит ограниченную серию NSX Type S 2022 модельного года в рамках автомобильного конкурса элегантности в Монтерее (штат Калифорния, США). Об этом говорится в видеотизере, который опубликован на канале Acura в Youtube.

Acura Acura NSX Type S 2022

Дебют новинки запланирован на 12 августа 2021 года. В сообщении также сказано, что новинка получит модернизированный шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом, а также систему полного привода Sport Hybrid Super Handling.

При этом стандартная модель оснащается 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который расположен посередине авто. Мотор стандартной версии обладает мощностью 500 «лошадей» и 550 Нм крутящего момента.

Новый Acura NSX Type S будет выпущен тиражом всего в 350 экземпляров.

Ранее компания Acura представила «заряженную» версию кроссовера MDX под названием Type S.

Читайте также: Пикап MegaRaptor создали в США на базе Ford F-250