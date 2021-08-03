Москва, 3 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Чаще всего покупают лекарства в аптеке 80% жителей России, и только 4% предпочитают заказывать их через интернет. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 3 августа.

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Заказ лекарств онлайн более распространён на Дальнем Востоке (11%), а также в городах с населением от 500 до 950 тыс. человек (8%). Ещё 9% респондентов отметили, что покупают лекарства и в аптеках, и через интернет.

Вовсе не покупают лекарства 6% опрошенных. За последние три месяца пользовались интернетом для их покупки 15% респондентов.

63% респондентов чаще покупают безрецептурные препараты, 8% — рецептурные, а 28% — примерно поровну тех и других.

Опрос проводился 2 июля методом телефонного интервью и охватил 1600 граждан России старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2021 года дистанционно покупать безрецептурные лекарства можно будет не только через аптечные сервисы, но и через неспециализированные интернет-магазины.

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