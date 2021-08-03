Калуга, 3 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Ульяновского района по факту незаконного оборота оружия, сообщили 3 августа корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Установлено, что на протяжении нескольких лет обвиняемый, проводя земельные работы, регулярно находил запрещенные к обороту предметы вооружения, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, которые незаконно хранил в своём доме.

Уголовное дело направлено в суд. Санкции статей предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.