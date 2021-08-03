Калуга, 3 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Калуге управление социальной защиты города со 2 по 19 августа проводит акцию «Школьник» для детей младшего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Kaluga-gov.ru Набор первоклассника

В рамках акции будет организована выдача наборов первоклассника для граждан, состоящих на учёте в управлении, в случае обучения ребенка в общеобразовательной организации: детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп, и детям из малообеспеченных многодетных семей. Для получения наборов первоклассника родители (законные представители) обращаются в управление социальной защиты города с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность. Выдача наборов первоклассника производится на основании свидетельства о рождении ребенка (детей); документа (справки) об обучении ребенка в общеобразовательной организации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Пенсионного фонда России по Калужской области, на сегодняшний день подано более 85 тыс. заявлений на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на детей школьного возраста от 6 до 18 лет. Средства предоставляются гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации. Положительные решения уже вынесены по 84 тыс. заявлениям на 112 тыс. 813 детей.