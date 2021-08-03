Сеул, , 11:32 — REGNUM Решение о том, примет ли президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), пока не принято. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, решение по данному вопросу будет принято позже с учётом различных обстоятельств.

Известно, что 76-я сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября. Мероприятие пройдёт как в онлайн, так и в офлайн формате.

В администрации президента Южной Кореи также подтвердили, что представитель президента страны Тхак Хён Мин совершил деловую поездку в США. О целях поездки не сообщается, однако существуют предположения, что она может быть связана с подготовкой к возможному визиту президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Нью-Йорк.