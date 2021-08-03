Сеул, 3 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Решение о том, примет ли президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), пока не принято. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По его словам, решение по данному вопросу будет принято позже с учётом различных обстоятельств.

Известно, что 76-я сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября. Мероприятие пройдёт как в онлайн, так и в офлайн формате.

В администрации президента Южной Кореи также подтвердили, что представитель президента страны Тхак Хён Мин совершил деловую поездку в США. О целях поездки не сообщается, однако существуют предположения, что она может быть связана с подготовкой к возможному визиту президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Нью-Йорк.