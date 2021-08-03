Омск, 3 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 385 носителей коронавируса, выздоровели 260 человек, скончались десять ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 62 395 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 588 человек. Жертвами COVID-19 стали 1726 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 387 человек.