Якутск, 3 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Якутии из-за приближающегося лесного пожара из села Кылайы было эвакуировано свыше 100 жителей. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лесной пожар

«Огонь приблизился к крайнему жилому дому на 50 метров. Из населённого пункта в превентивных целях эвакуированы 104 человека, в том числе 62 ребёнка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в работах по ликвидации природного пожара задействованы все имеющиеся в районе силы, включая водовозную технику и трактора, и отмечается, что на данный момент в тушении огня участвует 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Якутии было ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади более 11 тыс. га.