Прага, 3 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Компания MW Motors представила на авторынке Чехии электрическую версию внедорожника УАЗ «Хантер». Об этом сообщает пресс-служба компании.

MW Motors MWM Spartan EV

Цена электрического внедорожника УАЗ «Хантер», получившего наименование MWM Spartan EV, составляет от 39 900 евро.

Модернизация не касается коробки передач, раздатки, валов и мостов. На место бензинового атмосферного мотора ЗМЗ мощностью 134 л. с. устанавливается синхронный электродвигатель на постоянных магнитах производительностью 163 л. с. и 600 Нм.

Электромотор питают батареи ёмкостью 62,16 кВт/ч. Они установлены в водонепроницаемый железный ящик. На полном заряде батареи электровнедорожник может проехать до 150 км.

Опционально предусмотрена возможность установки батареи на 90 кВт/ч. Однако в виду того, что электрический УАЗ «Хантер» предназначен для эксплуатации в сельской местности, то батареи большей ёмкости могут и не понадобятся, считают в компании MW Motors.

Сборка MWM Spartan EV осуществляется на чешском предприятии MW Motors. В будущем компания планирует вывести модель на авторынок Европы.

Ранее в России начались продажи битопливных версий УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».

Читайте также: Серийный водородный Aurus появится к 2024 году — Мантуров