Шелопугинский район, Забайкальский край, 3 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Забайкальском крае организована доследственная проверка по факту гибели пациентки больницы в селе Шелопугино. Трагедия произошла под утро 3 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

25.mchs.gov.ru Пожарные

Около 5:30 утра в полицию сообщили о пожаре в здании больницы, в которой погибла женщина. Следователи к настоящему времени осмотрели место происшествия.

«Опрошены руководство и персонал медучреждения. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти женщины», — отметили в управлении.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.