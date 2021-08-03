Москва, , 11:17 — REGNUM Законопроект о реестре национально-культурных автономий в России правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Правительство РФ Дарья Антнова, REGNUM

Предлагается наделить федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) полномочием по ведению реестра национально-культурных автономий. Порядок ведения реестра, состав включаемых в него сведений, а также осуществляемого в связи с ведением реестра национально-культурных автономий межведомственного взаимодействия будет определяться правительством РФ.

Законопроектом также актуализируются основные положения о консультативном совете по делам национально-культурных автономий в части его полномочий и организации деятельности. Предполагается, что реализация новых норм не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

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