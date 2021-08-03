Саратов, 3 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Саратовской области прокуратура за первое полугодие текущего года выявила 12 нарушений в сфере национальных проектов, что на 4,9% больше аналогичного периода 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Так, при реализации проекта «Демография» зарегистрировано пять преспулений, по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — три, «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» — по одному.

Больше всего преступлений выявлено в Саратове — одиннадцать. Размер материального ущерба превысил 2,5 млн рублей. Среди всех преступлений подтверждено восемь фактов мошенничества, два превышения должностных полномочий, по одному факту — злоупотребления должностными полномочиями и халатность.

Из ранее находившегося в производстве уголовного дела по нацпроекту в первом полугодии 2021 года «Безопасные и качественные автомобильные дороги» судом вынесен обвинительный приговор. Привнесено 50 протестов, внесено 221 представление, 66 лиц привлечено к административной ответственности, 11 лиц предостережено о недопустимости нарушений закона, в органы расследования направлены 16 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае вынесен приговор в отношении директора компании, который признан виновным в мошенничестве при реализации нацпроекта по благоустройству. Глава организации нарушил контракт по благоустройству детского парка в Лысьве, выполнив работы не в полном объеме. Ущерб оценили в 1 млн рублей.

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