Подгорица, 3 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. По состоянию на конец июня, согласно ежемесячным данным, предоставленным банками Центральному банку (CBCG), в Черногории насчитывалось 58 человек, у которых есть депозит на сумму более одного миллиона евро.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

По сравнению с концом 2020 года количество людей, имеющих депозит в размере одного миллиона евро и более, сократилось на два, то есть в 2020 году в стране было 60 миллионеров.

«Самая большая сумма вклада физического лица — 25,2 миллиона евро. Речь идет о нерезиденте», — сообщили в центробанке Черногории.

Общая сумма вкладов физических лиц составляет 66 миллионов, то есть десять крупнейших вкладчиков держат в банках в среднем 6,6 миллиона евро.

По данным Фонда защиты вкладов (FZD), общий объем вкладов физических и юридических лиц на конец прошлого года составил 3,38 миллиарда евро, что на 96 миллионов, или на 2,78 процента меньше, чем в 2019 году. Несколько дней назад в ЦБМ заявили, что депозиты за первые шесть месяцев этого года увеличились на девять процентов.