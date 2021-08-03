Мэр Великого Новгорода вернулся к исполнению своих обязанностей
Новгородская область, 13 августа, 2007, 15:41 — ИА Регнум. Мэр Великого Новгорода
Напомним, Гражданкин подозревается в нецелевом расходовании средств бюджета Великого Новгорода в общей сумме около 40 млн рублей. Мэр Великого Новгорода считает возбужденные в отношении него уголовные дела "заказом", предъявленные обвинения - совершенно необоснованными и намерен отстаивать свои права.
Новгородский городской суд 20 июля рассмотрел жалобу адвоката Юрия Михайлова на постановления прокурора Новгородской области о возбуждении против мэра уголовных дел и отказался прекратить уголовное преследование Гражданкина.