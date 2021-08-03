Новгородская область, 13 августа, 2007, 15:41 — ИА Регнум. Мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин , госпитализированный 23 июля с сердечным приступом, сегодня, 13 августа, вышел на работу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре новгородской мэрии, сегодня мэр провел аппаратное совещание в администрации. На совещании мэр отметил, что в настоящее время основное внимание должно быть уделено вопросам капитального ремонта жилых домов и объектов социальной сферы (школы, больницы), благоустройства дворовых территорий, подготовки города к новому учебному году и предстоящему отопительному периоду. Как сообщил заместитель главы городской администрации Юрий Чермашенцев, все ремонтные работы идут согласно графику, общая готовность предприятий сферы ЖКХ к зимнему сезону оценивается на 60-70%.

Напомним, Гражданкин подозревается в нецелевом расходовании средств бюджета Великого Новгорода в общей сумме около 40 млн рублей. Мэр Великого Новгорода считает возбужденные в отношении него уголовные дела "заказом", предъявленные обвинения - совершенно необоснованными и намерен отстаивать свои права.

Новгородский городской суд 20 июля рассмотрел жалобу адвоката Юрия Михайлова на постановления прокурора Новгородской области о возбуждении против мэра уголовных дел и отказался прекратить уголовное преследование Гражданкина.