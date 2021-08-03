Курск, 3 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Курске устраняют последствия ливня с грозой и градом, обрушившегося на областной центр вечером 2 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

tpsdave Гроза

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Сила шквалистого ветра была такой, что ломались деревья. В нескольких районах Курска было отключено электричество. К утру семь участков автомобильных дорог, перекрытых упавшими деревьями, полностью освобождены. Убрано 33 дерева. Автомобильное движение было полностью восстановлено.

Над ликвидацией последствий ЧС работали все пожарные части города, три экипажа аварийно — спасательной службы города и области, бригады Курских электрических сетей, Курскэлектротранса и подрядчиков, занимающихся содержанием городских дорог.

Перебои в работе общественного транспорта обещали устранить к утру, однако 3 августа движение трамваев по маршрутам № 2 и 3 из-за обрыва контактной линии в районе улицы Пирогова оно было остановлено. Маршруты трамваев были организованы до площади Дзержинского. На участке от БСМП до 3-й Суворовской улицы ведутся работы по восстановлению контактной сети.