Уфа, 3 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Двух мужчин заподозрили в сбыте фиктивных медицинских справок в Уфе. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

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По версии сотрудников правоохранительных органов, 22-летний житель Уфы намеревался продать поддельную медицинскую справку о вакцинации от COVID-19 за две тысячи рублей. Сообщается, что справка была изготовлена в графическом редакторе.

Сообщается, что подозреваемый признался в содеянном. По данному факт было возбуждено уголовное дело.

Еще один факт реализации подложной справки об исследовании крови на антитела выявили сотрудники отдела борьбы с экономической преступностью в Уфе.

«Согласно заключению экспертизы, изъятая справка оказалась поддельной. В этот раз злоумышленником оказался 28-летний местный житель. Мужчина признал вину», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по данному факту также возбуждено уголовно дело.

«Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в подделке медицинских справок.