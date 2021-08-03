Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 3 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Объявлен траур по погибшим при взрыве на комбинате «Каменский» в Ростовской области. В результате аварии от химических ожогов скончались семь человек.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«В день траура 4 августа на всей территории города будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия», — сообщается на сайте администрации Каменска-Шахтинского.

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла вечером 29 июля в одном из цехов предприятия. Возгорание случилось из-за нарушения техники безопасности, считают специалисты. Семеро пострадавших — две женщины и пятеро мужчин — были госпитализированы с сильнейшими ожогами. Спасти их не удалось.