Киев, 3 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 827 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 254 361.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 26 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 52 981.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 2 187 703 человека.

Отметим, сутками ранее на Украине выявили 265 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.