Кызыл, 3 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Туве за первые шесть месяцев 2021 года произведено пищевых продуктов на 9,3% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, драйвером роста стала отрасль по переработке и консервированию мяса, выросшая на треть.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

«Мяса и субпродуктов произведено больше в 2 раза (155,6 тонны), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных — на 9 процентов (124,4 тонны)», — отметили в службе статистики.

Кроме того, практически в полтора раза вырос объём переработки и консервирования фруктов и овощей. Росло также производство кондитерских изделий, продуктов из муки, крупы и крахмала.

Вместе с тем, сократилось производство молочной продукции (-4,1%), масла сливочного (-13,4%), крупы.

В целом объём отгруженных товаров собственного производства местных предприятий пищевой промышленности составил 55 млн рублей. Это почти четверть от общего объема обрабатывающих производств республики.