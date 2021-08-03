Тверь, 3 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Последствия сильного урагана, пронесшегося 2 августа, устраняют на территории Тверской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

По информации ПАО «МРСК Центра», наиболее пострадавшими от стихии территориями стали Андреапольский, Осташковский и Торопецкий районы Тверской области. На восстановлении энергоснабжения работают 103 бригады в составе 418 человек и 121 единица техники. Также по решению штаба энергокомпаний в регион направлены дополнительные силы и средства из других филиалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган прошёл по территории Тверской области во второй половине дня 2 августа. Сильный ветер валил деревья, срывал кровли с домов. Известно о пострадавших — по данным МЧС, их 11 человек. По некоторым данным, погибли три человека. Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил губернатор Игорь Руденя. Главное управление МЧС России по Тверской области приведено в режим функционирования «Повышенная готовность».