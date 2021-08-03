Москва, 3 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Госдуме считают искусственным рост цен на школьные принадлежности перед началом учебного года, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Icrc.org Школьный набор

«Складывается такое впечатление, что сети решили воспользоваться моментом и взвинтили цены. Поэтому в ситуацию должны вмешаться ФАС и Минпромторг. Призываю их разобраться и навести порядок с ценами на школьные принадлежности», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что за июнь и июль произошел резкий рост цен на тетради, ручки и карандаши.

В 2020 году, по данным Росстата, «набор первоклассника» тоже подорожал, и к началу учебного года его стоимость в среднем составила 21 тыс. рублей.

«Сколько будут стоить школьные принадлежности к сентябрю — даже представить сложно. Судя по информации торговых сетей, на некоторые позиции ценник уже вырос на 20−30 процентов, и, похоже, это только начало», — возмущен Миронов.

По мнению представителей торговых сетей, стоимость школьных принадлежностей напрямую зависит от повышения мировых цен на полимеры и целлюлозу, которые дорожают из-за пандемии коронавируса — это сырье используется в изготовлении защитных масок, а также пластиковой посуды, которая нужна для доставки готовой еды.

«Лично меня такое оправдание не устраивает. Тут снова попахивает большим обманом. Послушать экспертов, так в нашей стране теперь все дорожает исключительно из-за коронавируса — продукты, стройматериалы, хотя на лицо банальная жадность», — говорит Миронов.

Он опасается, что эффект от выплат по 10 тыс. рублей на школьников, которые начались по поручению президента РФ, будет отчасти нивелирован подорожанием.

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