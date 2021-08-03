Сплит, Хорватия, 3 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Сильный природный пожар 2 августа вспыхнул в Хорватии на адриатическом побережье, неподалёку от города Трогир.

Szaopressa.com Лесной пожар

По требованию пожарной службы в ночь на 3 августа была закрыта магистральная автомобильная дорога вдоль побережья, сообщил портал Index.hr.

Потушить пожар пока не удалось. По данным хорватских СМИ, до полуночи 2 августа сгорело около 550 гектаров, покрытых кустарниками, и небольшой участок соснового леса.

Напомним, масштабные лесные пожары бушуют в Турции. Возгорания начались 28 июля в 30 провинциях. В пожарах погибло 10 человек.