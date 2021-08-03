Москва, 3 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. На российском авторынке представлены битопливные версии УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». Об этом сообщает пресс-служба УАЗ.

УАЗ Битопливные УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап»

Данные версии были сертифицированы еще в 2020 году. Стоимость битопливных моделей УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» составляет от 1 366 000 и 1 379 000 рублей соответственно.

Модели оснастили двухтопливным мотором с итальянскими форсунками OMWL SL/Gemini. Такой агрегат может работать на бензине с октановым числом 92 и на компримированном природном газе (метане). При работе на бензине мотор выдает 150 «лошадей» (235 Нм), а на метане — 126 л. с. (196 Нм).

Также битопливные УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» имеют в списке оснащения электронный блок управления, редуктор высокого давления с электромагнитным клапаном OMWL Evo, заправочную и запорную арматуру серии EMER VALC470/450/NGV1, магистрали и шланги EMER Spa и датчик утечки газов GasAlarm.

Ранее УАЗ представил интерьер нового автодома, созданного на базе модели УАЗ «Профи».

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