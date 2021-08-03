Борисоглебский, Ярославская область, 3 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Рухнувший в апреле 2020 года мост в посёлке Борисоглебский Ярославской области отремонтируют. Власти объявили аукцион на подготовку проекта реконструкции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

МЧС России по ЯО Мост

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост в посёлке Борисоглебский рухнул 22 апреля 2020 года из-за сильного ветра. На объекте оборвались вантовые конструкции, и два пролёта упали в реку. Мост простоял 5 лет.

На портале госзакупок 30 июля был объявлен аукцион на разработку проекта реконструкции моста. Приём заявок окончится 10 августа, аукцион состоится 12 августа. В рамках контракта подрядчик должен будет провести необходимые геодезические исследования, осмотреть мост в нынешнем состоянии и рассчитать его грузоподъёмность. Срок сдачи работ — 30 сентября 2021 года.

Деньги будут выделены из областного бюджета по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области». Стоимость работ заказчик оценил в 3 миллиона 583 тысячи рублей.