В Ярославской области восстановят рухнувший мост
Борисоглебский, Ярославская область, 3 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Рухнувший в апреле 2020 года мост в посёлке Борисоглебский Ярославской области отремонтируют. Власти объявили аукцион на подготовку проекта реконструкции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост в посёлке Борисоглебский рухнул 22 апреля 2020 года из-за сильного ветра. На объекте оборвались вантовые конструкции, и два пролёта упали в реку. Мост простоял 5 лет.
На портале госзакупок 30 июля был объявлен аукцион на разработку проекта реконструкции моста. Приём заявок окончится 10 августа, аукцион состоится 12 августа. В рамках контракта подрядчик должен будет провести необходимые геодезические исследования, осмотреть мост в нынешнем состоянии и рассчитать его грузоподъёмность. Срок сдачи работ — 30 сентября 2021 года.
Деньги будут выделены из областного бюджета по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области». Стоимость работ заказчик оценил в 3 миллиона 583 тысячи рублей.