ФНС решит проблемы, раскрыв выручку бизнеса — мнение
Москва, 3 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Запуск аналитического комплекса «Налоговый потенциал» позволяет органам власти решить многочисленные проблемы, заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.
Эксперт прокомментировал планы ФНС запустить комплекс «Налоговый потенциал» для прогнозирования доходов региональных бюджетов.
«Федеральная налоговая служба РФ приняла решение с 2022 года запустить аналитический комплекс «Налоговый потенциал». Потребность в данном комплексе объясняется его возможностями: он позволяет моделировать уровень налоговой базы компании. Комплекс анализирует финансовое состояние и налоговые риски бизнеса. Для анализа будут использоваться более 50 показателей, включая отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону. Поскольку комплекс охватит не только компании, но и индивидуальных предпринимателей и самозанятых, с его помощью можно будет прогнозировать риски неуплаты налогов и планирования бюджетов», — рассказал он.
По мнению эксперта, в текущих условиях любое повышение контроля над деятельностью бизнеса со стороны налоговых органов создает предпринимателям дополнительные проблемы.
«Но с точки зрения государственной фискальной системы запускаемый комплекс позволяет решить многочисленные проблемы, и естественно, что органам государственной власти он выгоден. Запуск комплекса позволит определять, какие средства можно изымать у компаний без ущерба для их деятельности. Не исключено, что потом в рамках отдельных регионов будут приниматься решения о каких-то дополнительных налогах и сборах с бизнеса. Что же касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых, то им придется более ответственно относиться к процедуре уплаты налогов, чтобы не попасть в ситуацию, когда они будут обвинены в неуплате налогов с последующим привлечением к налоговой и административной ответственности», — заявил адвокат.