Москва, 3 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Запуск аналитического комплекса «Налоговый потенциал» позволяет органам власти решить многочисленные проблемы, заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Эксперт прокомментировал планы ФНС запустить комплекс «Налоговый потенциал» для прогнозирования доходов региональных бюджетов.

«Федеральная налоговая служба РФ приняла решение с 2022 года запустить аналитический комплекс «Налоговый потенциал». Потребность в данном комплексе объясняется его возможностями: он позволяет моделировать уровень налоговой базы компании. Комплекс анализирует финансовое состояние и налоговые риски бизнеса. Для анализа будут использоваться более 50 показателей, включая отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону. Поскольку комплекс охватит не только компании, но и индивидуальных предпринимателей и самозанятых, с его помощью можно будет прогнозировать риски неуплаты налогов и планирования бюджетов», — рассказал он.

По мнению эксперта, в текущих условиях любое повышение контроля над деятельностью бизнеса со стороны налоговых органов создает предпринимателям дополнительные проблемы.

«Но с точки зрения государственной фискальной системы запускаемый комплекс позволяет решить многочисленные проблемы, и естественно, что органам государственной власти он выгоден. Запуск комплекса позволит определять, какие средства можно изымать у компаний без ущерба для их деятельности. Не исключено, что потом в рамках отдельных регионов будут приниматься решения о каких-то дополнительных налогах и сборах с бизнеса. Что же касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых, то им придется более ответственно относиться к процедуре уплаты налогов, чтобы не попасть в ситуацию, когда они будут обвинены в неуплате налогов с последующим привлечением к налоговой и административной ответственности», — заявил адвокат.