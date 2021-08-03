Чебоксары, , 11:02 — REGNUM Бизнесмен Павел Грудинин будет участвовать в выборах президента в 2024 году, если КПРФ «посчитает необходимым». Об этом он заявил в Чебоксарах, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUMо президентских амбициях.

Бизнесмен Павел Грудинин, депутат Госдумы Сергей Казанков и глава чувашских коммунистов, депутат Госсовета Александр Андреев ИА REGNUM

Экс-кандидат в президенты России отметил, что в стране «за полгода не знаешь, что произойдёт», поэтому сложно строить долгосрочные планы.

«Что касается президентских амбиций, я никак не могу ещё оправиться от того похода… Вы поймите, это решаю не я. Это решает партия. Если партия посчитает необходимым, значит, я буду, как абсолютный сторонник КПРФ, Геннадия Андреевича (Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, — прим. ИА REGNUM)», — сказал, в частности, Павел Грудинин.

Бизнесмен Павел Грудинин, депутат Госдумы Сергей Казанков и глава чувашских коммунистов, депутат Госсовета Александр Андреев ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в 2018 году Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, набрал 11,77% голосов, став вторым после Владимира Путина с 76,69% голосами. Явка составила 67,5%.