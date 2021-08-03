Москва, 3 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Административным ограничениям на рост цен на отдельные товары и продукты питания существует хорошая альтернатива. Об этом заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его мнению, более эффективным средством борьбы с бедностью могли бы стать целевые субсидии и адресные скидки малоимущим.

Кудрин в интервью РБК подчеркнул, что относится к государственным мерам по регулированию цен настороженно.

Читайте также: Кудрин призвал менять действующую в России модель экономики

«Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трёх, четырёх месяцев уже чревато другими дисбалансами», — предупредил бывший министр финансов РФ.

Ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерёг от государственного регулирования цен. Он указал на то, что такая мера может быть только временной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости менять существующую модель экономики в России, так как она изжила себя и не даёт нужного результата. По его мнению, Россия могла бы получить рост ВВП на уровне четырёх — пяти процентов в год за счёт нового качества экспорта. Также поднять экономику, заявляет Кудрин, нужно за счёт роста внутрироссийских инвестиций.