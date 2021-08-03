Севастополь, 3 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Процессуальную проверку по факту избиения девочки-инвалида в Севастополе организовало Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Крыму и Севастополю, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Кадры, снятые на улице Репина города Севастополя, на которых женщина, сопровождающая ребёнка-инвалида, грубо, с применением силы, обращается с ней, появились в социальных сетях.

«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной гражданки, в целом — проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб», — уточнили в СКР.

Ход проверки взял под личный контроль руководитель ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.