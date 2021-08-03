Красноярск, 3 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Создан оперативный штаб по строительству первой линии метрополитена в Красноярске. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщили 3 августа в региональном правительстве.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

Оперштаб возглавил первый заместитель губернатора Юрий Лапшин. До 20 августа члены штаба должны разработать и представить губернатору дорожную карту мероприятий по строительству первой линии красноярской подземки.

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Как сообщало ИА REGNUM, строить метро в Красноярске начали в 1995 году. Строительство велось с разной степенью интенсивности до 2009 года. В настоящее время власти региона утверждают, что подземка будет достроена. Базовый проект красноярского метрополитена предусматривает гибридный формат — с подземной и надземной частями.