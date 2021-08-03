Москва, 3 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Анонимность криптовалют уже давно вызывает особое недовольство регуляторов, и поэтому можно прогнозировать, что в мире вскоре просто не останется платформ для работы с такими платежными системами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Namecoin Криптовалюты

«Криптовалютный рынок, безусловно, отличается конфиденциальностью, можно даже сказать, что это одно из тех преимуществ, благодаря которым «крипта» стала популярна. Эта черта криптовалют вызывает особое недовольство регуляторов. Уже были зафиксированы случаи бойкотирования анонимных криптовалют. Например, так сделала Южная Корея и Агентство финансовых услуг Японии в 2018 году. Поскольку тенденция отказа от анонимных виртуальных денег уже существует несколько лет, то можно прогнозировать их исчезновение, поскольку просто не останется платформ, которые бы разрешали бы размещение платежных систем на таких условиях», — сказала Кошелева.

При этом она подчеркнула, что государства обеспокоены возможным использованием криптовалюты на черном рынке, и поэтому прозрачность виртуальных переводов становится приоритетной для многих стран.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что финансовые спекулянты продолжат пользоваться криптовалютами даже после того, как последние утратят свою анонимность.