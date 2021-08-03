Москва, 3 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Прошедшая торговая сессия 2 августа стала второй худшей для нефти за два месяца. Котировки барреля Brent снизились почти на 3%, а цена закрытия составила $73,84 за бочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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«Трейдеры по-прежнему пытаются составить для себя полную картину происходящего в Азии.

Если природные катаклизмы способны сыграть на руку котировкам нефти из-за сокращения добычи в некоторых регионах, то темпы роста заболеваемости дельта-штаммом продолжают отпугивать инвесторов от вложений в нефть, особенно на фоне роста добычи сырой нефти по договору ОПЕК+ на 400 ты/ баррелей в сутки ежемесячно.

Деловая активность в Китае и США ослабла, статистика оказалась на 3−4% ниже прогнозов, Индонезия продлила карантинные ограничения до 9 августа.

Не добавляет оптимизма и ситуация с госдолгом в США, поскольку принятие решения по потолку американских долгов может растянуться, что негативно отразится на всех мировых финансовых и товарных площадках.

Вероятный коридор движения котировок нефти на сегодня — $72,50−74,50 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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