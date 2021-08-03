Инчхон, Южная Корея, 3 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Южной Корее арестовали пять человек по подозрению в нарушении закона о наркотических средствах. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей Корейской береговой охраны.

Publicdomainpictures.net Конопля

Согласно опубликованным данным, задержанные посадили наркотическое растение в 13 цветочных горшках в коридоре, на заднем дворе и на крыше детского сада в городе Инчхон, в котором работала мать одного из задержанных. Выяснилось, что взятые под стражу также посадили наркотическое растение на нескольких водно-болотных участках на западном побережье города.

Известно, что при задержании правоохранительные органы изъяли 260 граммов наркотиков растительного происхождения.

Мать одного из задержанных подтвердила тот факт, что её сын вместе с друзьями посадили в детском саду растения, однако она понятия не имела что это за растения и что с ними делают.

По данному делу также проходят 14 человек, покупавших наркотики.