Нью-Дели, 3 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. На севере Индии (округ Катхуа) потерпел крушение вертолет вооруженных сил страны. Об этом 3 августа сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в военной сфере.

(сс) DVIDSHUB Вертолет

Уточняется, что боевая винтокрылая машина ВС Индии совершила плановый вылет из города Патханкот в штате Пенджаб и упала около плотины Ранджит Сагар. Также уточняется, что оба пилота остались живы в результате падения.

При этом индийские власти задействуют военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим из-за серьезных наводнений в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёт Симферополь — Екатеринбург совершил посадку в аэропорту «Кольцово» с выявленной неисправностью.